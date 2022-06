Natalie Vértiz indignada con ‘Choca’ por trabajar con Jazmín Pinedo: “No lo voy a aceptar”

Durante la última edición de “Estás en todas”, Natalie Vértiz mostró su asombro al enterarse que Jazmín Pinedo será la dupla de ‘Choca’ Mandros en un programa que conducirán juntos de lunes a viernes. Todo comenzó cuando el presentador le dijo a su también amiga: “Me fui con una nueva integrante de América televisión”. Este comentario no fue del agrado de la modelo, quien volteó la cara al escuchar que tendrá nueva compañera y hasta lo tildó de ‘desleal’. “La verdad yo no entiendo, ‘Choca’, porque supuestamente tú eras mi partner, mi dupla, de verdad yo no puedo trabajar con gente desleal ”, expresó. Video: América TV