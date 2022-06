Rubén Blades a Sergio George por regalías tras adaptación de “El cantante”: “No se olviden pagar”

Rubén Blades se convirtió en noticia luego de elogiar el reciente trabajo musical de Yahaira Plasencia mediante un extenso mensaje a través de redes sociales. No obstante, un detalle que no pasó desapercibido por los internautas fue la peculiar frase que incluyó en su publicación. “Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participó en la producción de ‘La cantante’, se lee en el post del artista. Sin embargo, este comentario se trató de una broma, ya que minutos después el músico se tuvo que disculpar, pues fue malinterpretado por los usuarios de internet. “Aclaro y pido disculpas a Sergio George, no he afirmado que Sergio no paga regalías. Es una broma”, explicó mediante un comentario. Video: América TV