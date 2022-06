Rodrigo González indemnizó con 15 mil soles a Cathy Sáenz por burlarse de ella en TV

En su programa del miércoles 1 de junio, Rodrigo González recordó que él tuvo que pagar más a Cathy Sáenz por burlarse de ella en televisión nacional. “A mí, por decirle ‘candymamacha’ a un ‘personajete’ de la televisión, me cobraron 15 mil soles. Quiero decir eso públicamente. Me imagino que cuando tenían cercanía con América Televisión también tenían cercanía con gente que les habría facilitado (favorecido). Porque una sentencia de 15 mil soles me pusieron”, comentó el popular ‘Peluchín’. Video: Willax TV