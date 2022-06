La presunta infidelidad de Gerad Piqué a Shakira se ha vuelto tema de conversación en distintos programas locales. De esta forma, “América hoy” no fue ajeno a la situación y comentó la polémica entre el futbolista y la cantante con varios de sus invitados, entre ellos Mónica Hoyos. Con un enlace en vivo desde Londres, la también actriz peruana habló sobre la infidelidad y, ante la pregunta de Janet Barboza sobre el amor, reveló que también le fueron infiel en el pasado. “A mí me engañaron también. No, horrible (…), es verdad. Los hombres no cambian ni con 20 ni con 30 ni con 40″, contó. Además, le preguntaron cómo fue que se enteró de este engaño, a lo que respondió que las involucradas le escribieron mediante redes sociales. “Los hombres que son así no cambian(…). Es una cuestión de hábito. En Instagram me escribieron las chicas y me contaron lo que había pasado; fueron dos chicas”, acotó. Video: América TV.