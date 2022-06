La polémica entre Shakira y Gerard Piqué llegó hasta el magacín “América hoy”. En una de sus secuencias, Christian Domínguez le hizo una serie de preguntas a las conductoras en relación con sus parejas. “¿Alguna expareja se confundió y te llamo por otro nombre?”, comentó el cumbiambero. Janet Barboza sorprendió al revelar que sí le había pasado. “Y lo peor es que fue mi actual (...). Recién estábamos empezando a salir. Me llamó por el nombre de su ex, no me interesó” , expresó. Video: “América hoy”