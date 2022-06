Waldir Sáenz lanza dardo contra Magaly Medina: “Es de las que te agacha la cara”

Waldir Saénz recordó sus múltiples ampays televisados en el programa de Magaly Medina en entrevista con La República. Incluso, confesó que sus dirigentes le recomendaron “cuidarse más” para no seguir siendo ‘comidilla’ de los programas de la farándula. Al referirse a Medina, recordó que coincidió con calle en más de una ocasión; no obstante, cuando fue consultado por si se saludaron, respondió que “no”, de manera tajante. “ Me la he cruzado dos veces, la he visto cara a cara y es de las que agachan la cara ”, reveló el deportista. VIDEO: GLR