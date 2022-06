Melissa Paredes afirma que el ‘Gato’ Cuba planeó todo para dejarla mal frente a los demás

Melissa Paredes se cansó de los rumores sobre ella tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda en “Magaly TV: La Firme”. Por eso, mostró conversaciones que mantuvo con Rodrigo Cuba y señaló que su expareja quería dejarla mal parada frente a sus amistades y el público. “Obviamente, estábamos hablando de ese tema (de la separación) y él me pregunta esto (sobre la separación) si es que alguien sabía o no, para ver hasta dónde podría hacerme daño. Yo le digo que no, que nadie de mi trabajo sabía, solo mi exproductor”, indicó la exreina de belleza. Video: Instagram.