El día que Henry Cavill quedó sorprendido al ver a Shakira en la alfombra roja

En el año 2015, Henry Cavill, el intérprete de “Superman”, interrumpió su propia entrevista en la alfombra roja de la película The Man from U.N.C.L.E. en Nueva York, para consultar a la reportera si la mujer de a lado era Shakira. Al obtener una respuesta positiva, el artista abrió sus ojos y se mostró emocionado por tener tan cerca a la actriz. “It’s that Shakira?”, atinó a pronunciar Cavill.