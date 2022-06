Ethel Pozo no pudo empezar la programación de “América hoy”, la mañana de este 2 de junio, sin referirse a la supuesta infidelidad del futbolista Gerard Piqué a Shakira. La hija de Gisela Valcárcel dijo ser una seguidora de la pareja y que esta noticia le cayó como un balde de agua fría. “Piqué le sacó la vuelta a Shakira. Yo, la verdad, ya no creo en nadie. Ya no. Ya le dije a mi novio que no creo a nadie. Estoy mareada, atacada, no lo puedo creer . Me quedaba Piqué. Aún me queda el señor Orejitas (Edison Flores) y Yaco Eskenazi. ¡Qué cólera me da!”, expresó la conductora. Tras ello, Janet Barboza se sumó a expresar su indignación por el caso. VIDEO: América hoy