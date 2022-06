Rafael pide que joven de producción integre su equipo: “Estuvo en un reality, puede hacerlo”

Rafael Cardozo fue puesto en aprietos por el ‘tribunal’ luego de que lo obligaran a decidir si se quedaba o no con la capitanía de los ‘combtientes’. Fue ahí cuando el brasileño preguntó si podía integrar a una competidora más a su equipo y propuso a Camila, una joven de la producción. “Me voy a quedar, pero hay una chica acá en producción que le vi probando juegos y compite muy bien. ¿No podría ponerla a ella mientras me trae a alguien? Estoy hablando de Camila”, señaló el chico reality. Ante su pedido, el ‘tribunal’ le aclaró que si la elegía, no habría cambios. Cardozo no tuvo problema con ello y expresó: “Esta chica compite. Me informé, además, que ha estado en un reality y hace una buena definición”. VIDEO: “Esto es guerra”.