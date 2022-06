¡De no creer! Rafael Cardozo hizo un peculiar pedido al ‘Tribunal de “Esto es guerra”'. “Es una locura lo que estoy diciendo, ojalá me den la petición”, expresó.

Rafael Cardozo fue puesto en aprietos por el ‘tribunal’ luego de que lo obligaran a decidir si se quedaba o no con la capitanía de los ‘combtientes’. Fue ahí cuando el brasileño preguntó si podía integrar a una competidora más a su equipo y propuso a Camila, una joven de la producción. “Me voy a quedar, pero hay una chica acá en producción que le vi probando juegos y compite muy bien. ¿No podría ponerla a ella mientras me trae a alguien? Estoy hablando de Camila”, señaló el chico reality. Ante su pedido, el ‘tribunal’ le aclaró que si la elegía, no habría cambios. Cardozo no tuvo problema con ello y expresó: “Esta chica compite. Me informé, además, que ha estado en un reality y hace una buena definición”. VIDEO: “Esto es guerra”.