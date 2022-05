Susy Díaz saca a bailar a un anciano en Italia y genera risas en los transeúntes

Fiel a su estilo, Susy Díaz sacó sus mejores pasos en las calles de Milán. Luego de ver el baile de un artista ambulante, la excongresista no dudó en unirse al espectáculo callejero. Para sorpresa de todos, no estuvo sola y se animó a sacar a bailar a un adulto mayor que estaba cerca. Este anciano no pudo evitar contagiarse de la alegría y energía de la intérprete de “Vive la vida”. Como se puede ver en las imágenes, la considerada ‘reina de la cultura popular’ sacó varias carcajadas a quienes la acompañaban y dejó sorprendido a su momentáneo compañero. Video: TikTok.