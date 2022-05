¡No le gustó! La popular ‘Doña Peta’, madre de Paolo Guerrero, tuvo una inesperada reacción al momento de declarar sobre el deportista. A la conocida señora no le gustó que un reportero de “América hoy” le pregunte sobre la presunta ruptura entre el seleccionado nacional y Alondra García Miró, noticia que ha rondado los medios por varios días. La progenitora del ‘Depredador’ expresó su molestia y luego colgó el teléfono, hecho que generó que los conductores especulen aún más sobre el estado de la relación de la modelo. “A mí no me preguntes esas cosas, ¿ok?”, fueron sus palabras. Video: América TV