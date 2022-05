Yahaira Plasencia fue la primera invitada de Andrea Llosa en el programa “Mujeres poderosas” y volvió a hablar de lo que fue su relación con Jefferson Farfán. Durante un momento de esta charla, la cantante reconoció haber saltado a la fama gracias al futbolista, aunque aseguró que luego se dedicó a trabajar para sacar adelante su carrera. “Siempre lo he dicho, me hice conocida por mi pareja (Jefferson Farfán), pero yo he venido trabajando desde siempre y hasta el día de hoy tengo lo que tengo... Mis cosas que tengo son por mi esfuerzo”, precisó. Video: ATV.