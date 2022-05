Yahaira Plasencia se presentó en “Mujeres poderosas”, el programa de Andrea Llosa, y dio a conocer detalles de lo que sintió al terminar con Jefferson Farfán. Este lunes 30 de mayo, la salsera contó detalles acerca de sus proyectos de vida en torno a la música y comentó que sus parejas no estuvieron incluidos. “¿Te imaginabas casada con alguno de los dos?”, preguntó Andrea Llosa. La bailarina respondió: “No he pensado ni pienso en eso. No está en mis planes. Yo me he equivocado y todo, pero siempre he tenido en claro lo que yo quiero. Yo quiero, para mi vida y mi carrera, que mi música se conozca a nivel internacional. Esa es mi meta”. Video: ATV.