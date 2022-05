Lizbeth Cueva, la psicóloga de “América hoy”, se pronunció por los nuevos chats de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba que salieron en Instarándula. La especialista señaló que no desea hablar ni opinar del tema por el bien de la hija en común de la pareja. “Siempre estaré al lado de los niños. No quisiera entrar en este análisis, como especialista. De verdad, pienso en el futuro de la niña. No quiero sumarme a que una niña odie a su padre y madre . Le afectará cuando sea adulta”, acotó la profesional. Video: América TV.