Laura Bozzo recordó algunos difíciles momentos de su vida en una reciente entrevista para “La casa de los famosos” y habló sobre su experiencia cercana a muerte. La peruana contó que en su primera cesárea le cortaron parte del intestino y esto le causó un grave cuadro de infección, lo cual casi provoca su deceso. “Estuve en coma, me pusieron los santos óleos y todo el mundo pensaba que me iba a morir. (...) Cuando me estaban operando la última vez, hay un desplazamiento de mi alma porque miraba mi cuerpo (...) me miraba hacia abajo. En un momento escuché una misión, no sé bien cómo fue, pero regresé y abrí los ojos. Lo cierto es que me salvé”, contó. Video: YouTube