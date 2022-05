Laura Bozzo fue una víctima más del bullying que sufren muchos niños en el colegio. La conductora se quebró al contar los terribles momentos que vivió cuando era pequeña y sus compañeros la atacaban por su aspecto físico. Durante la emisión de “La casa de los famosos”, la figura de TV mencionó que, en una ocasión, fueron tantas sus ansias por llevar una vida tranquila, que recurrió a la iglesia para hacer un pedido. “Le pedí a Dios que me cambie de cara porque me sentía tan fea y, por eso, se burlaban de mi... Me metían al inodoro, me pegaban chicle, mi madre tenía que acompañarme a la escuela. A raíz de ese bullying, entro a la adolescencia y dije ‘hasta aquí llegó’”, expresó la conductora peruana. Video: TikTok.