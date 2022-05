En la edición de “Esto es guerra” de este lunes 30 de mayo, Fabio Agostini y Patricio Parodi protagonizaron un tenso momento en pleno programa. El tribunal citó al español para que cuente su versión de los hechos, ya que, indicó, ha sido castigado por tan solo ser “sincero”. Se refirió también al popular ‘Pato’, quien ha cuestionado el comportamiento del integrante de los ‘combatientes’. Al respecto, Agostini no dudó en enviarle un fuerte advertencia. “Por ser sincero y honesto, me han penalizado. Y al ‘Pato’ también le quiero decir algo que está diciendo: ‘Todos sabemos cómo es Fabio’. Yo con el ‘Pato’ no me he metido. Así que no empieces a picarme, porque ya tú sabes: ‘Cuando alguien me pica, no paro después (...)’. Contigo no me he metido. Yo no te he dicho nada desde que he llegado aquí. Si me buscas la lengua, me la encuentras. Solo te doy un aviso (...). El ‘Pato’ es muy hipócrita. En cámaras se hace el muy gallito y después me está abrazando. Eso me da rabia” , manifestó. Video: América TV