Diego Bertie se refirió a Jaime Bayly durante una entrevista a Magaly Medina y dio a conocer su verdad sobre este romance: “Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera. Me hizo mucho daño”. Video: ATV.