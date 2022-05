La preocupación de los padres por sus hijos no cambia a pesar de los años. En esta ocasión, Tula Rodríguez grabó el momento exacto en que su padre ‘Don Tulo’ la reprende por haber llegado ‘tarde’ a su casa tras irse de fiesta. “Siendo las 2 de la mañana, a mimir. Muy bonita fiesta, muy bonito todo, pero ya el cuerpo no da. Ahora sí, buenas noches”, dijo Tula. Horas después, compartió la reacción de su progenitor: “¿A qué hora has llegado ayer? Que me fui a dormir y no llegabas (...) ¿A dónde te has ido?”. Video: Tula Rodríguez.