Melissa Paredes finalmente expuso el motivo por el que no desmintió a Rodrigo Cuba en su momento, cuando difundió chats privados en los que la dejaba como mentirosa. Tras haber hablado por teléfono con ‘Meli’, Samuel Suárez contó que le preguntó por qué recién saca a la luz sus conversaciones con el ‘Gato’ Cuba tras su ampay. “Yo le llegué a preguntar por qué ahora y por qué no antes. Su respuesta fue ‘porque las estaba guardando para un posible juicio’ y había mucha gente detrás que le decía que no las saque, que no haga esto y lo otro . Ella decidió guardarlo. Extraño, lo sé”, dijo el comunicador este 29 de mayo. VIDEO: Instagram