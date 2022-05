¿Por qué Bryan Arámbulo dejó Los Claveles de la Cumbia? Esto fue lo que respondió

Bryan Arámbulo recordó sus inicios en la orquesta Los Claveles de la Cumbia durante una entrevista para “Estás en todas”. El joven cantante reveló el motivo por el cual dejó la agrupación pese a que recién empezaba a ser popular en el mundo artístico. Según el intérprete de “Te juro que te amo”, hubo algunos problemas que no le gustaron y decidió emprender su camino como solista. “Con ellos (estuve) casi tres años... No fue nada fácil. En pandemia tomé esa decisión porque aprendí a valorar el trabajo. Yo integraba en Claveles y habían muchas cositas que no encajaban y decidí dar un paso al costado”, expresó. Video: América TV