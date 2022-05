Magaly critica tour nacional de Michelle Soifer: “Solo la conocen por “Bombón asesino””

No la suelta. Michelle Soifer acaba de anunciar el inicio de su gira nacional La Nena. Ante esto, Magaly Medina no pudo dejar pasar dicha oportunidad para referirse a la cantante. La periodista de espectáculos no dudó en criticar a Soifer y argumentó que la gente solo la conocía por un tema musical. Asimismo, se preguntó si la chica reality tendría el repertorio lleno como para organizar un tour o si realizaría un espectáculo cantando covers de otros artistas. “ ¿Cuál canción? Si la gente solo la recuerda por “Bombón asesino” ¿”La nena”? ¿Alguien ha escuchado “La nena”? ¿Con cuántas canciones hará un tour? Ella se alucina la ‘Bichota’”, precisó la conductora de ATV.