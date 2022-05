El exchico reality Mario Hart no quiso abrir la puerta de su casa, pues asegura que el programa no tuvo un buen trato con él y con su esposa Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira y Mario Hart demostraron su molestia en vivo al no dejar pasar al reportero de “En boca de todos” a su casa. Con un enlace desde Surco, el joven se presentó en la puerta de la pareja para pedir perdón en representación del programa de América TV, no obstante, no fue bien recibido. “Toda la mañana he estado insistiendo, no me atienden”, expresó. Luego de mucha insistencia, el piloto los recibió, pero dejó el claro que continuaba ofendido por el ‘mal trato’ que tuvieron hacia ellos. “Encima que nos invitan para que nos traten mal, ¿qué se han creído?”, manifestó. Como se sabe, los esposos asistieron el último 26 de mayo al set de “EBDT” para defender su título de “La pareja de portada”. Sin embargo, fueron derrotados por Jota Benz y Angie Arizaga. Video: América TV