Juan Víctor revela que Andrea San Martín pide 5.000 soles de pensión: “Es una jugada con su abogado”

Juan Víctor Sánchez conversó durante varios minutos con Lady Guillén sobre su situación actual con Andrea San Martín. El extripulante de cabina no dudó en mostrar su inconformidad, pues la influencer le ha interpuesto una demanda de alimentos en la que exige 5.000 soles de pensión para su hija. “Una demanda de alimentos, como persona, te aniquila, porque en ningún lado te van a ver bien si tienes una demanda de alimentos”, comentó en un principio. Asimismo, Lady Guillén no salió de su asombro al escuchar la cantidad de dinero que le exige la modelo, por lo que el joven aclaró: “Es una de las jugadas que hace con el abogado que tiene”. Finalmente, aseguró que en total tiene siete denuncias y que todo este proceso solo mancha su reputación como padre. “Me he gastado más de 10.000 soles en abogado por juicios injustos, por denuncias falsas ¿Y qué hacen estas denuncias? Matarme, empapelarme por todos lados”, acotó. Video: Panamericana TV