Mariella Zanetti responde a madre de Melissa Paredes: “Si no quieren que siga el maltrato, no colaboren”

Mariella Zanetti fue invitada a “América hoy” y aprovechó para comentar sobre la reciente entrevista que el programa le hizo a la madre de Melissa Paredes, quien pidió a Rodrigo Cuba que deje el “ego” y piensa en su hija, además de pedir que se deje de exponer a la pequeña. Sin embargo, la actriz precisó que los abuelos no deberían meterse en el problema legal de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. “Si ustedes no quieren que siga el maltrato a los menores, no colaboren, no se paren frente a una cámara de TV para hablar de un tema que no les corresponde” , dijo Mariella. Video: América TV.