El pasado miércoles 25 de mayo se estrenó la segunda temporada de “Luz de Luna” y, al igual que todos los televidentes, Tula Rodríguez también quedó impactada con la conmovedora escena que protagonizó León, quien se quedó plantado en el altar y no pudo cumplir su sueño de casarse con Alma Hermosa. Los actores de la telenovela se enlazaron con “En boca de todos” para celebrar la gran sintonía que tuvo. Por ello, la conductora conversó con Andrés Silva, quien encarna a León, y se solidarizó con su personaje: “Mujeres del país, esta vez estoy a favor de un hombre. No lo puedo creer. Cuando alguien no se quiera casar, no esperen el tiempo para hacer llorar como lloró León. Video: América TV.