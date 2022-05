¿Luciana Fuster elegiría el Miss Perú antes que “EEG”?: “Muchas cosas cambian”

Luciana Fuster fue consultada por el tribunal de “Esto es guerra” si elegiría entre seguir participando en el programa o se dedicaría únicamente a su postulación al certamen Miss Perú en su edición del próximo año. Luego de que varios participantes que hacían otras actividades fuera del show dejaran en claro sus prioridades, la influencer no dudó en responder que su presencia en el concurso de belleza es algo importante para ella. Cabe mencionar que la chica reality recibió la aprobación pública de Jessica Newton y fue invitada a unirse por la organizadora. “Yo todavía no he confirmado al 100% mi participación para el 2023, por lo que (mi prioridad) es ‘Esto es guerra’, pero muchas cosas cambian”, afirmó la modelo. Video: América TV.