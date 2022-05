Fabio Agostini y Johanna San Miguel protagonizaron un intercambio de palabras en “Esto es guerra”, luego de que los ‘guerreros’ prefirieran a Jota Benz antes que al español en su equipo. “Hace una semana, me decía ‘mi bebito, lo quiero mucho’ y ahora me cambia. La verdad que a mí me has decepcionado. Me dolió porque pensé que tenía tu apoyo. (...) A mí me sancionaron por ser honesto y nadie me defendió. Ahí (en el equipo de los ‘guerreros’) hay mucha hipocresía en ese lado”, señaló el combatiente. Por su parte, la conductora insistió hasta el final el motivo por el que ya no sentía cariño por el competidor: “Tiraste la camiseta de los ‘guerreros’ al piso. Al menos una disculpa”. Video: América TV.