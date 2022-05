¿Qué paso? Janet Barboza no apareció en la edición de este 26 de mayo de “América hoy”, por lo que sus compañeros no duraron en hacer unas molestas bromas, en especial Edson Dávila, quien insinuó que la ‘rulitos’ ya no sería parte del programa. Como se recuerda, el día anterior, la conductora protagonizó un tenso momento con la mamá de Melissa Paredes, por lo que ‘Giselo’ aprovechó la coyuntura para hacer uno de sus característicos comentarios. “Hoy estoy más feliz que nunca, porque no está la señora Janet con nosotros, que emoción. ¡Quedó eliminada! Fuera del equipo”, mencionó. Finalmente, se supo que Barboza visitó a las madres de una olla común en VMT. Video: América TV