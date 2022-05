En la segunda parte de la entrevista que concedió a Magaly Medina, el futbolista Rodrigo Cuba no se guardó ningún detalle de lo que pasó por su cabeza luego de que se hicieran públicas las imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Cuando la conductora le consultó si alguna vez sintió el impulso de buscar al bailarín, el deportista respondió que no fue necesario porque la responsabilidad de la infidelidad recaía en su expareja: “No. Siempre he pensando que puedes tener tentaciones, pero ya depende de cada uno si realmente permite. La que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella, si una persona se acerca a intentar, tú puedes decir no (...). Uno decide ser fiel”. Video: ATV.