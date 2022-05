Rodrigo Cuba y Ale Venturo desbordaron amor en la entrevista con Magaly Medina. El deportista no dudó en detallar lo que siente por ella desde el día que la conoció: “No es que yo la haya conocido con la intención de que sea una más. La conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella. Cuando la fui conociendo me fui enamorando más de ella, porque me daba cuenta de lo buena mujer que es. Me encanta todo de ella”. Video: ATV.