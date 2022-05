La historia de amor entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo comenzó en una noche de parrilla. El futbolista confesó que Ale tiene todo lo que quiere en una relación. Además, reveló que aún no ha involucrado a su pequeña, “Mi hija aún no sabe que Alexandra es mi pareja (...) es la tía Ale y así he decidido manejarlo por el bienestar de mi hija (...) primero deben entablar una relación, es ir paso a paso para que mi hija pueda entender que su papá tiene una nueva pareja”. Por su parte, Ale comentó entre risas que delante de la niña “ni la mira”.