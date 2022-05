Magaly Medina le respondió a la hija de Gisela Valcárcel y afirmó que su mamá le regaló los dos programas de conduce. La ‘Urraca’ habló fuerte y claro, luego de que Ethel mencionara que estudió con su hijo en la universidad. “Yo no me refería a mi hijo, ni a todos los comunicadores del Perú. ¿Así entendías las clases en la universidad, al revés? (...) Yo me refería a ti. Mi hijo no tiene un programa de televisión (...) si condujera tan mal como tú, lo destrozaría”, afirmó la conductora de “Magaly TV, la firme”.