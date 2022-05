Christian Domínguez sobre posible infidelidad de Pamela Franco: “¡Uy! No sé qué haría”

Christian Domínguez brindó una entrevista para “América espectáculos” sobre su actual relación con Pamela Franco. Al ser consultado por el caso de una posible infidelidad de su novia, el cantante de cumbia reconoció que sería muy doloroso para él y que no podría imaginárselo, pues conoce muy bien a la integrante de Puro Sentimiento. “Tratamos de no enfrascarnos en eso y ponernos en ese lugar, debe ser muy doloroso y horrible... ¡Uy! No sé qué haría”, expresó. Video: América TV