Ale Venturo y Rodrigo Cuba recibieron a Magaly Medina en la casa del futbolista y juntos rememoraron detalles del inicio de su historia de amor. “Puso bastantes reacciones (en Instagram) y las borró todas”, dijo la influencer y el ‘Gato’ lo confirmó: “Empecé a reaccionar a sus historias, me di cuenta que eran muchas y las empecé a borrar. Me puse a pensar en qué digo para no parecer interesado”. Video: ATV.