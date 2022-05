En la segunda entrega de la entrevista a Rodrigo ‘Gato’ Cuba para el programa de Magaly Medina, este martes 24 de mayo, el deportista detalló que una de sus primeras decisiones tras ver el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda fue divorciarse de ella. Asimismo, reveló que no quería saber nada de ella porque para él se rompió todo tipo de vínculo. “Cuando yo me entero del ampay para mi en ese momento se rompió todo y dije: ‘Lo único que quiero es separarme de ella y no saber más”. Video: ATV.