Rodrigo Cuba revela que Melissa Paredes le pidió perdón para volver: “Quería intentarlo”

Rodrigo Cuba sigue revelando nuevos detalles de lo que fue su relación con Melissa Paredes tras el ampay con Anthony Aranda. El ‘Gato’ aseguró ante la ‘Urraca’ que la madre de su hija le pidió perdón por su infidelidad y hasta reveló que quería salvar su matrimonio. “En su momento me pidió perdón a dos días del ampay. Me pidió perdón para volver. Yo tengo los WhatsApp. Ahí me voy a concentrar y le dije que no iba a intentar volver con ella”, relató. Video: ATV.