Rodrigo Cuba señaló en la entrevista con Magaly Medina cómo era su matrimonio con Melissa Paredes antes del ampay. El actual jugador del Sport Boys desmintió a su expareja, quien en su momento indicó que pagaba a medias los gastos domésticos con el futbolista. “Casi todos los gastos de la casa los asumía yo. Tengo infinidad de pruebas. Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa y un montón de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras, porque no pagaba ni su celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro”, reveló. Video: ATV.