Magaly Medina emitió la segunda parte de la entrevista con Rodrigo Cuba sobre todo lo que pasó luego del ampay de Melissa Paredes. El popular ‘Gato’ afirmó que no quiso seguir la cuerda del comunicado emitido por su expareja, ya que él no sabía lo que estaba sucediendo. “Yo siempre he sido una persona a la que le gusta la sinceridad, siempre me gusta la verdad. Y había que exponer lo que realmente fue”, indicó. Video: ATV.