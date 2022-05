Rodrigo Cuba afirma que Melissa Paredes le suplicó para que retire su comunicado de redes

Durante la edición de “Magaly TV, la firme”, Rodrigo Cuba mencionó que tras el ampay de Melissa Paredes, él publicó un mensaje en el que aclaraba no tenía conocimiento de las imágenes ni de su separación de la modelo. Tras ello, la exconductora de “América hoy” le suplicó que elimine el comunicado porque le estaba haciendo daño a nivel laboral. “Saca el comunicado, por favor. Me he quedado sin trabajo”, expresó. Video: ATV.