¿Se resintió? Ethel Pozo dijo que Rodrigo Cuba cortó todo tipo de comunicación con ella porque no le habría gustado una opinión que emitió respecto a su conciliación con Melissa Paredes.

La amistad habría llegado a su fin. Ethel Pozo contó en vivo que Rodrigo Cuba habría decidido marcar distancia con ella y con su novio Julián Alexander, luego de que la presentadora expresara una opinión sobre los días que ella consideraba que su menor hija debería pasar con sus progenitores. “Rodrigo Cuba ha sido amigo cercano hasta el viernes que emití una opinión (que no le gustó) (...) Ya no quiere hablar conmigo. Al parecer, todo lo que opinaba de mí se fue (...) ¿La amistad se va porque yo pido equidad entre un hombre y mujer? No lo entiendo . Es mi trabajo, tengo que dar mi opinión personal”, expresó la hija de Gisela Valcárcel con cierta indignación. VIDEO: América hoy