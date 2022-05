Rodrigo Cuba fue consolado por amigos tras ampay de Melissa: “Todos sabían y yo ni vi el avance”

Rodrigo Cuba comentó que Melissa Paredes le advirtió sobre el ampay con Anthony Aranda en una fiesta infantil: “Me sentía fatal. En ese cumpleaños estaba un grupo de futbolistas, en el cual compartíamos como pareja con 6 o 7 parejas que estaban en el cumpleaños. Yo entré con la bebé y ya todos sabían, pero yo no me había enterado porque yo estaba manejando. Cuando llego siento miradas raras. Por la llamada ya me había enterado, se me acerca uno de mis mejores amigos y me pregunta cómo estoy y le digo: ‘Pucha, ¿qué te puedo decir?’, y ni siquiera había visto el avance”. Video: ATV.