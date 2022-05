Rodrigo Cuba conversó con “Amor y fuego” —este lunes 23 de mayo— luego de que Melissa Paredes fuera entrevistada por Ethel Pozo para “América hoy”. El jugador de Sport Boys se mostró bastante incómodo con la situación y señaló que no quiere hablar del tema. En ese sentido, el ‘Gato’ no descartó que la nueva propuesta de conciliación de la madre de su hija sea para obtener dinero. “La verdad no lo tengo claro, pero la nueva propuesta que me hizo llegar en la citación es totalmente distinta a la que me dijo en persona”, precisó. Video: Willax TV.