Rodrigo Cuba relató cómo lo trató Melissa Paredes al hacerse público el ampay con Anthony Aranda: “Me devuelve mis cosas, subo el comunicado antes de que salga tu programa y ahí sube enfurecida a increparme. Yo ya no quería hablar con ella. (...) Sí lloré y cuando pasó, lo único que pense fue en el bienestar de mi hija. No me siento culpable, no teníamos crisis (...) El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘ La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parede justo. Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar, estoy en competencia. Ya me sacrifiqué por tu contagio y ya entendí el por qué de tu contagio. No me parece justo’ ”. Video: ATV.