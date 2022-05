En la entrevista que le dio a Ethel Pozo, Melissa Paredes lamentó no poder ver a su hija todos los días: “Como mamá, es lo peor que me ha podido pasar”.

Durante la entrevista con Ethel Pozo, que se emitió este 23 de mayo, Melissa Paredes habló sobre el conflicto que está enfrentando actualmente con su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia compartida de su hija. La exreina de belleza lamentó las recientes declaraciones del futbolista y se quebró al mencionar el dolor que siente al no poder ver a su hija. Además, reveló que este problema también está afectando emocionalmente a su pequeña: “¿Por qué castigarte con tus hijos? Eso no entiendo, cuando el maltrato psicológico que hacen (se da) todos los días conmigo. Lo peor es no tener a mi hija conmigo todos los días. Como mamá, es lo peor que me ha podido pasar en el mundo. No se lo deseo a nadie”. Video: América TV