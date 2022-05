Rodrigo Cuba dio a conocer su opinión sobre las imágenes que Melissa Paredes le envió de su hija en brazos de Anthony Aranda. “Eso es una realidad que yo no puedo manejar. Las decisiones que pueda tomar en cuánto a su vida y qué hacer en su momento con nuestra hija, no puedo controlarlo. Queda en cada uno tener la prudencia, el buen juicio de cuándo presentas a una pareja, de cuándo es el momento adecuado para que lo entienda. Es incómodo. Mucho no puedo hacer. Es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto, pero sí considero que todo debe tener un sentido común ”. Video: ATV.