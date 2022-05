Gigi Mitre no dejó pasar las diferencias que existen entre Janet Barboza y Ethel Pozo en cuanto a opiniones y, según ella, ambas terminarán peleando: “A la larga habrá un choque fuerte entre Janet y Ethel porque Janet no solo piensa distinto a ella, sino también le da duro a la propia Ethel y al final Ethel es la dueña (...) Yo entiendo que se mantengan distantes en puntos de vista, pero yo siento que chanca a Ethel y dice cosas directamente sobre la entrevista que la ha dejado mal en varias oportunidades. Yo no creo que siendo la dueña le va a gustar que en su propia casa la descuadre”. Video: Willax TV.