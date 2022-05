Tula Rodríguez contó a sus seguidores que sus todos sus salones de belleza no se encuentran en funcionamiento. “Para todos los que me han preguntado. Ya no tengo spa, hace años. Ahora mis hermanas tienen sus negocios cada una”, dijo en un video de Instagram. Agregó que si quiere hacerse un arreglo, debe ir a otro lugar. “Ahora tengo que pagar por mis servicios”, resaltó la conductora de “En boca de todos”, quien se encuentra actualmente en medio de una disputa sobre la herencia de Javier Carmona. Video: Instagram.